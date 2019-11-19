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В котельной Челябинского компрессорного завода произошел пожар на площади 600 кв. метров
19 ноябрь 2019 (11:03)
УрБК, Челябинск, 19.11.2019. В котельной Челябинского компрессорного завода произошел пожар на площади 600 кв. метров.
Сообщение о происшествии поступило 19 ноября 2019 года в 06.34 по местному времени.
«На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение котельной на площади 600 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Челябинской области.
В 08.46 распространение огня было остановлено, в 08.56 объявлена ликвидация открытого горения. Всего к ликвидации пожара привлекалось 85 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 19 единиц техники. Предварительная причина пожара устанавливается. Работы на месте продолжаются.
Сообщение о происшествии поступило 19 ноября 2019 года в 06.34 по местному времени.
«На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение котельной на площади 600 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Челябинской области.
В 08.46 распространение огня было остановлено, в 08.56 объявлена ликвидация открытого горения. Всего к ликвидации пожара привлекалось 85 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 19 единиц техники. Предварительная причина пожара устанавливается. Работы на месте продолжаются.
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