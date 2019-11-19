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Российские банки в три раза увеличили расходы на рекламу в соцсетях

УрБК, Москва, 19.11.2019. В 2019 году российские банки и денежные платежные системы тратят в три раза больше денег на рекламу в социальных сетях, блогах и мессенджерах по сравнению с прошлым годом.



Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Admitad, за девять месяцев этого года владельцы интернет-площадок в социальных сетях, блогах, мессенджерах, YouTube и на форумах в три раза нарастили свои доходы от продвижения финансовых продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом в банках подтверждают, что существенно наращивают затраты на продвижение в YouTube и Telegram, хотя основная доля их бюджетов в интернете по-прежнему приходится на традиционную контекстную и медийную рекламу.



В частности, ВТБ еще до середины 2018 года не использовал данные ресурсы при продвижении своих продуктов, сейчас до 15% бюджета в рамках каждой рекламной кампании выделяется на рекламу в мессенджерах и соцсетях, сообщили в пресс-службе банка. Наиболее приоритетными площадками в данном сегменте в ВТБ считают Instagram и YouTube, с помощью которых можно донести «информацию, которую невозможно уместить в стандартных рекламных форматах». Кроме того, банк тестирует рекламное размещение в Telegram-каналах.



Платежная система Qiwi в 2019 году потратит до 20% общего бюджета на продвижение продуктов у «блогеров, стримеров, инфлюенсеров и микроинфлюенсеров», в прошлом году эти затраты были в три-четыре раза меньше, сообщил бренд-менеджер группы Елисей Малышев. Кроме того, бюджет финансовой группы «Открытие» на рекламу в блогах на разных площадках за девять месяцев 2019 года вырос на 15% к аналогичному периоду прошлого года.



По данным AdIndex, общий объем дохода владельцев интернет-площадок через сеть Admitad за три квартала 2019 года составил 44 млн руб. При этом по итогам 2018 года на компанию приходилось 71,8% рынка СРА-маркетинга (cost per action — оплата действий пользователя на сайте рекламодателя) в сегменте e-commerce.



Как уточнили представители банков, стоимость рекламы финансовых продуктов у инфлюенсеров зависит от сложности и формата интеграции, а также степени известности блогера и охвата аудитории. Например, разброс тарифов в Telegram-каналах очень широкий: «это может быть и 20 тыс. руб., и 1 млн руб. за выход в каналах одной и той же тематики», оценивает представитель ВТБ.



Как уточнил представитель банка «Тинькофф», в среднем один подписчик в Telegram стоит 0,5-1 руб., просмотр видео в YouTube — 0,5 руб., просмотр stories в Instagram — 0,3-0,5 руб.



Однако основная проблема в том, что даже крупные рекламные агентства и блогеры не готовы брать на себя ответственность за измерения результата, поэтому, заказывая такое размещение, можно спрогнозировать лишь охват и вовлеченность, но не объемы продаж.

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