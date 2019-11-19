Новости дня

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело в отношении работника администрации, получившего взятку на 250 тыс. рублей

19 ноябрь 2019 (09:45)

УрБК, Челябинск, 19.11.2019. Сотрудник администрации Верхнеуфалейского городского округа обвиняется в получении взятки в размере 250 тыс. руб.

«По версии следствия, обвиняемый 29 августа 2019 года, являясь инженером отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений, находясь в помещении офиса организации-подрядчика, получил взятку в сумме 250 тыс. руб. за согласование актов выполненных работ, счет-фактур и оплаты работ по выполненному муниципальному заказу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На автомобиль, принадлежащий обвиняемому, наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: