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В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело в отношении работника администрации, получившего взятку на 250 тыс. рублей
19 ноябрь 2019 (09:45)
УрБК, Челябинск, 19.11.2019. Сотрудник администрации Верхнеуфалейского городского округа обвиняется в получении взятки в размере 250 тыс. руб.
«По версии следствия, обвиняемый 29 августа 2019 года, являясь инженером отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений, находясь в помещении офиса организации-подрядчика, получил взятку в сумме 250 тыс. руб. за согласование актов выполненных работ, счет-фактур и оплаты работ по выполненному муниципальному заказу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На автомобиль, принадлежащий обвиняемому, наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
«По версии следствия, обвиняемый 29 августа 2019 года, являясь инженером отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений, находясь в помещении офиса организации-подрядчика, получил взятку в сумме 250 тыс. руб. за согласование актов выполненных работ, счет-фактур и оплаты работ по выполненному муниципальному заказу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На автомобиль, принадлежащий обвиняемому, наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
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