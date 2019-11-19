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В Екатеринбурге утвердили комплексную схему организации дорожного движения

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД), направленную на повышение эффективности и устойчивости функционирования дорожно-транспортного комплекса в муниципалитете.



«Разработке КСОДД предшествовала большая работа по формированию системы исходных данных, состоящей из двух основных блоков информации: информация о городе и его транспортной системе, полученная в результате сбора, систематизации и анализа имеющихся документов, а также результаты натурных обследований», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



На основе полученных данных и социально-экономической статистики была построена существующая транспортная модель города, выполнен прогноз социально-экономического и территориального развития города и разработан прогноз транспортного спроса, на удовлетворение которого должны быть направлены мероприятия по развитию инфраструктуры.



С учетом параметров транспортного спроса разработаны сценарные варианты развития всей системы, каждый из которых был проверен с использованием прогнозной модели Екатеринбурга. На основе системы количественных показателей и индикаторов выбран и уточнен оптимальный состав мероприятий.



В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию УДС пояснили, что выполнение мероприятий КСОДД позволит повысить безопасность движения и «расшить» основные проблемные транспортные узлы уральского мегаполиса.



Стоит отметить, что разработка комплексной схемы организации дорожного движения выполнена с учетом генерального плана развития Екатеринбурга-2025 и проекта генерального плана развития города на период до 2035 года.

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