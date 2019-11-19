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Счетная палата запустила портал для контроля государственных расходов и доходов

УрБК, Москва, 19.11.2019. Счетная палата РФ запустила новый инструмент общественного контроля — портал-агрегатор «Госрасходы», говорится на сайте ведомства.



«Главная цель проекта — дать интересующимся гражданам возможность изучить сферу госфинансов: от выделения бюджетных средств до результатов контрактов и конечных получателей. Проект делает прозрачнее и понятнее все, что затрагивает вопросы государственных расходов и доходов: от планирования государственного бюджета, субсидий, закупок и нацпроектов до проведения торгов, заключения контрактов и их результатов», — говорится в сообщении.



«Это начало большой работы по созданию аналитических инструментов работы с данными о контрактной системе и финансовой информации государства. Граждане, эксперты, ученые, СМИ через подобные инструменты общественного контроля могут дать оценку эффективности государственных трат», — подчеркнул председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на презентации проекта.



Портал-агрегатор основан на открытых данных финансовых госорганов и запущен в beta-версии. Он содержит информацию о 36 млн государственных и муниципальных контрактов, 320 тыс. госзаказчиков и 116 тыс. субсидий, также доступны данные по национальным проектам и индикаторы контрактной системы.

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