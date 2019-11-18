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На трассах Свердловской области из-за морозов ввели режим повышенной готовности

18 ноябрь 2019 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. В Свердловской области на федеральных трассах ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Отметим, что в ближайшие сутки на территории Среднего Урала прогнозируются осадки в виде снега, а также резкое похолодание до -23-28 °C (на востоке и крайнем севере — до -32 °C).

«На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи. Дорожные службы «Уралуправтодора» обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место», — говорится в сообщении.

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