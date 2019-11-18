Реализаторы проекта «Академический» в Екатеринбурге стали лауреатами премии имени Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Реализаторы проекта «Академический» стали лауреатами премии имени Татищева и де Геннина. Церемония награждения прошла сегодня, 18 ноября 2019 года, в Камерном театре в Екатеринбурге.Президент ГК «КОРТРОС», член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Вениамин Голубицкий был награжден премией имени Татищева и де Геннина в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» за реализацию проекта «Академический».Также лауреатами премии стали члены совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев и Виктор Маслаков, директор Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Нина Согрина и председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Владимир Черкашин.Перед вручением премии Вениамин Голубицкий провел краткий брифинг для СМИ, где озвучил планы по застройке жилого района «Академический» в Екатеринбурге. По его словам, в настоящее время продолжается развитие основных проектных характеристик района.«Это первый проект в России, который был построен по экологическим стандартам, в нем нормы озеленения в три раза больше, чем предполагают нормативы, в нем присутствуют велосипедные дорожки. В будущем у нас запланирована работа к Универсиаде, уже строится Дворец тенниса, в течение двух лет будет построен Дворец дзюдо, сделана набережная реки Патрушихи, это будет красивая прогулочная зона. Сейчас реализуем в «Академическом» большой парк. Также мы работаем над технологиями «умного дома». Этот проект опережает многие разработки, которые ведутся», — сообщил президент ГК «КОРТРОС».Также Вениамин Голубицкий напомнил, что со времени первой сданной квартиры в районе прошло 10 лет.«Если говорить о первой презентации «Академического», которую мы показывали еще Дмитрию Анатольевичу Медведеву, это было в 2006 году. С тех пор проект и живет. Сейчас это уже полноценный небольшой город, поскольку построили больше одного миллиона квадратных метров жилья, в перспективе будет 300-350 тыс. жителей», — отметил он.Вениамин Голубицкий также напомнил, что в Екатеринбурге сейчас решается вопрос по созданию на базе «Академического» полноценной административной единицы.«Это будет первый в России район, полностью построенный в постсоветское время. Попытки такие были, но чтобы так, как в Екатеринбурге, таких проектов реализовать не удалось», — добавил Вениамин Голубицкий.