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В Свердловской области температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже минус 20 градусов
18 ноябрь 2019 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. В ближайшие дни на территории Среднего Урала температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
«Необходимо подбирать одежду по погоде, чтобы не было открытых участков тела. Обувь должна быть свободной. При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель автомобиля может замерзнуть. Отогрев открытыми источниками огня (газовая горелка, паяльная лампа, костер и прочее) является крайне опасным», — предупреждают в ведомстве.
Под капотом автомобиля находится множество легковоспламеняющихся деталей и жидкостей. В МЧС предупреждают: в результате такого отогрева может произойти оплавление пластиковых деталей, а в худшем случае — их возгорание, что приведет к пожару. Отогревая автомобиль таким способом, вы осознанно идете на большой риск.
Достаточно эффективно и безопасно, отмечают в ведомстве, отогревать автомобиль на автомойке или в теплом боксе, также можно воспользоваться услугами специалистов по отогреву автомобилей.
Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Без особой необходимости не следует отправляться в дальний путь, но если все же вы отправились в дорогу, то каждый автомобилист должен иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи — телефон или радиостанцию. Желательно иметь в машине лопату и спички.
«Необходимо подбирать одежду по погоде, чтобы не было открытых участков тела. Обувь должна быть свободной. При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель автомобиля может замерзнуть. Отогрев открытыми источниками огня (газовая горелка, паяльная лампа, костер и прочее) является крайне опасным», — предупреждают в ведомстве.
Под капотом автомобиля находится множество легковоспламеняющихся деталей и жидкостей. В МЧС предупреждают: в результате такого отогрева может произойти оплавление пластиковых деталей, а в худшем случае — их возгорание, что приведет к пожару. Отогревая автомобиль таким способом, вы осознанно идете на большой риск.
Достаточно эффективно и безопасно, отмечают в ведомстве, отогревать автомобиль на автомойке или в теплом боксе, также можно воспользоваться услугами специалистов по отогреву автомобилей.
Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Без особой необходимости не следует отправляться в дальний путь, но если все же вы отправились в дорогу, то каждый автомобилист должен иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи — телефон или радиостанцию. Желательно иметь в машине лопату и спички.
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