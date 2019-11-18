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В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело в отношении преступной группы, вскрывавшей банкоматы с помощью радиопомех

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. В суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношении преступной группы, которая вскрывала банкоматы, используя электронное устройство для создания радиопомех.



Как сообщается на официальном сайте МВД России, Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области окончено предварительное расследование уголовного дела по части 4 статьи 158 УК РФ «О кражах денежных средств» из банкоматов в городе Нижний Тагил. По данным пресс-службы, противоправная деятельность группы, состоящей из трех граждан, была пресечена в феврале 2019 года оперативниками ГУ МВД России по Свердловской области при участии Росгвардии.



«По версии следствия, лидером организованной группы, состоящей из троих граждан, являлся ранее судимый 46-летний мужчина. По разработанному им плану, один из соучастников подыскивал банкоматы, расположенные на первых этажах зданий. Он проверял наличие охранной сигнализации, изучал возможность взлома терминалов при помощи специального оборудования, а также пролома пола либо разбора стен.



Удостоверившись в наличии всех необходимых условий для осуществления противоправного деяния, злоумышленники незаконно проникали в помещения, отключали сигнализацию и, используя электронное устройство для создания радиопомех, блокировали каналы связи комплексов для выдачи и приема денег. Затем при помощи газосварочного оборудования разрезали боковые стенки банкоматов, откуда похищали денежные средства. При этом один из сообщников следил за окружающей обстановкой и обеспечивал незамедлительный отъезд с похищенной наличностью, имуществом и орудиями совершения краж», — говорится в официальном сообщении МВД.



В итоге было установлено, что всего в период с ноября 2017 года по февраль 2019 года фигурантами данного дела было похищено свыше 8 млн руб.



Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу».

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