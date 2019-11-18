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Общая сумма ущерба от коррупции в России достигла 102 млрд рублей
18 ноябрь 2019 (16:35)
УрБК, Москва, 18.11.2019. Общий размер ущерба по оконченным коррупционным делам в России в период с января по август 2019 года составил 102 млрд руб. При этом обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд руб. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.
«В результате принятых мер за 8 месяцев 2019 года подразделениями правоохранительной системы выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 5,5 тыс. совершенных в крупном или особо крупном размере», — цитирует ТАСС данные статьи, опубликованной в понедельник в газете «Полиция России».
За указанный период завершено расследование более 15 тыс. преступлений, из которых 1,6 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, а 632 преступления — в составе организованной группы либо преступного сообщества. При этом были установлены более 8 тыс. лиц, совершивших преступления, из них к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек.
Как подчеркнул замначальника управления ГУЭБиПК, с начала этого года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%.
По данным МВД, в январе-августе 2019 года сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 3 тыс. преступлений, которые были совершены должностными лицами, уличенными во взяточничестве. Из них, по словам Дмитрия Севастьянова, 805 совершены в крупном или особо крупном размере.
«К уголовной ответственности привлечена 1 тыс. человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 1,5 млрд рублей», — сообщил замначальника управления МВД.
Кроме того, Дмитрий Севастьянов отметил, что за 8 месяцев этого года зафиксированы 3 тыс. фактов дачи взяток, в том числе 399 из них совершены в крупном или особо крупном размере. Всего, по его словам, выявлены 1,8 тыс. взяткодателей, из них 1,2 тыс. привлечены к уголовной ответственности.
«Выявлена 1 тыс. фактов посредничества во взяточничестве, в том числе 386 — совершенных в крупном или особо крупном размере. Из 462 выявленных лиц, совершивших преступления, привлечены к уголовной ответственности 276 человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму более 128 млн рублей», — уточнил представитель МВД.
«В результате принятых мер за 8 месяцев 2019 года подразделениями правоохранительной системы выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 5,5 тыс. совершенных в крупном или особо крупном размере», — цитирует ТАСС данные статьи, опубликованной в понедельник в газете «Полиция России».
За указанный период завершено расследование более 15 тыс. преступлений, из которых 1,6 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, а 632 преступления — в составе организованной группы либо преступного сообщества. При этом были установлены более 8 тыс. лиц, совершивших преступления, из них к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек.
Как подчеркнул замначальника управления ГУЭБиПК, с начала этого года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%.
По данным МВД, в январе-августе 2019 года сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 3 тыс. преступлений, которые были совершены должностными лицами, уличенными во взяточничестве. Из них, по словам Дмитрия Севастьянова, 805 совершены в крупном или особо крупном размере.
«К уголовной ответственности привлечена 1 тыс. человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 1,5 млрд рублей», — сообщил замначальника управления МВД.
Кроме того, Дмитрий Севастьянов отметил, что за 8 месяцев этого года зафиксированы 3 тыс. фактов дачи взяток, в том числе 399 из них совершены в крупном или особо крупном размере. Всего, по его словам, выявлены 1,8 тыс. взяткодателей, из них 1,2 тыс. привлечены к уголовной ответственности.
«Выявлена 1 тыс. фактов посредничества во взяточничестве, в том числе 386 — совершенных в крупном или особо крупном размере. Из 462 выявленных лиц, совершивших преступления, привлечены к уголовной ответственности 276 человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму более 128 млн рублей», — уточнил представитель МВД.
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