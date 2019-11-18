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Общая сумма ущерба от коррупции в России достигла 102 млрд рублей

УрБК, Москва, 18.11.2019. Общий размер ущерба по оконченным коррупционным делам в России в период с января по август 2019 года составил 102 млрд руб. При этом обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд руб. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.



«В результате принятых мер за 8 месяцев 2019 года подразделениями правоохранительной системы выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 5,5 тыс. совершенных в крупном или особо крупном размере», — цитирует ТАСС данные статьи, опубликованной в понедельник в газете «Полиция России».



За указанный период завершено расследование более 15 тыс. преступлений, из которых 1,6 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, а 632 преступления — в составе организованной группы либо преступного сообщества. При этом были установлены более 8 тыс. лиц, совершивших преступления, из них к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек.



Как подчеркнул замначальника управления ГУЭБиПК, с начала этого года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%.



По данным МВД, в январе-августе 2019 года сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 3 тыс. преступлений, которые были совершены должностными лицами, уличенными во взяточничестве. Из них, по словам Дмитрия Севастьянова, 805 совершены в крупном или особо крупном размере.



«К уголовной ответственности привлечена 1 тыс. человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 1,5 млрд рублей», — сообщил замначальника управления МВД.



Кроме того, Дмитрий Севастьянов отметил, что за 8 месяцев этого года зафиксированы 3 тыс. фактов дачи взяток, в том числе 399 из них совершены в крупном или особо крупном размере. Всего, по его словам, выявлены 1,8 тыс. взяткодателей, из них 1,2 тыс. привлечены к уголовной ответственности.



«Выявлена 1 тыс. фактов посредничества во взяточничестве, в том числе 386 — совершенных в крупном или особо крупном размере. Из 462 выявленных лиц, совершивших преступления, привлечены к уголовной ответственности 276 человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму более 128 млн рублей», — уточнил представитель МВД.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:35</span><br /><strong>Общая сумма ущерба от коррупции в России достигла 102 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 18.11.2019. Общий размер ущерба по оконченным коррупционным делам в России в период с января по август 2019 года составил 102 млрд руб. При этом обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд руб. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091402-obschaya-summa-uscherba-ot-korrupcii-v-rossii-dostigla-102-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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