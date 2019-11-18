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Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 12 коп.
18 ноябрь 2019 (14:45)
УрБК, Москва, 18.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 13 коп. до 63,75 руб., евро вырос на 12 коп. до 70,53 руб.
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