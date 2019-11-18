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В 2019 году зарплаты в России в среднем выросли на 7,8%
18 ноябрь 2019 (12:54)
УрБК, Москва, 18.11.2019. Росстат опубликовал данные по темпам роста зарплат в российских регионах с января по сентябрь 2019 года. Лидером по стране стала республика Тыва, где оплата труда с начала этого года выросла в среднем на 13%.
Как сообщают «Известия», опираясь на данные Росстата, также в тройку лидеров вошли Севастополь (11,6%) и Костромская область с 10,9%.
Для ранжирования использовалась информация об изменениях начислений от работодателей в январе–августе 2019 года и определялся средний процент роста в этом году. При этом размер зарплат не учитывался, поскольку в различных регионах стоимость труда и цены на товары и услуги отличаются.
Отметим, что регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург, где прибавка по оплате труда составила всего 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
На этом фоне зарплаты в Москве за указанный период увеличились на 8,5%. В среднем по стране зарплаты с начала 2019 года выросли на 7,8%.
По словам заместителя гендиректора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, динамика зарплат зависит от развития конкретного региона и уровня цен.
Однако в этом году на рост заработной платы повлияли такие факторы, как увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, а также крупные стройки и борьба властей с зарплатами в конвертах.
Как сообщают «Известия», опираясь на данные Росстата, также в тройку лидеров вошли Севастополь (11,6%) и Костромская область с 10,9%.
Для ранжирования использовалась информация об изменениях начислений от работодателей в январе–августе 2019 года и определялся средний процент роста в этом году. При этом размер зарплат не учитывался, поскольку в различных регионах стоимость труда и цены на товары и услуги отличаются.
Отметим, что регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург, где прибавка по оплате труда составила всего 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
На этом фоне зарплаты в Москве за указанный период увеличились на 8,5%. В среднем по стране зарплаты с начала 2019 года выросли на 7,8%.
По словам заместителя гендиректора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, динамика зарплат зависит от развития конкретного региона и уровня цен.
Однако в этом году на рост заработной платы повлияли такие факторы, как увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, а также крупные стройки и борьба властей с зарплатами в конвертах.
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