Компания Брусника открыла продажи трех домов в екатеринбургских ЖК «Шишимская горка» и «Северный квартал»

Фотографии предоставлены пресс-службой компании Брусника

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Компания Брусника приступила к строительству и открыла продажи трех домов в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба застройщика.Речь идет об объектах в жилом районе «Шишимская горка» на Уктусе и «Северном квартале» рядом с метро «Проспект Космонавтов». Всего девелопером выпущено порядка 542 квартир с новыми типами планировочных решений.«Шишимская горка» — масштабный проект комплексного развития территории в центре Уктуса. Застройка жилого района планируется в три этапа. Первый — кварталы переменной высотности от 10 до 17 этажей с приватным двором, расположенные между улицами Гастелло и Дальневосточной, со сроком строительства до 2025 года. Кварталы открыты в сторону общественных пространств. Второй этап — это кварталы европейского масштаба на Щербакова с урбан-виллами высотой 5–7 этажей, которые окружены парковым пространством. Третий этап — высотные башни, открывающие виды на лесопарк и центр города. Сейчас идет строительство первого этапа. Дом 1 сдан и заселен, Дом 2 планируют сдать в IV квартале 2020, Дом 3, продажи которого стартовали, введут в эксплуатацию в IV квартале 2021.Особенность «Шишимской горки» — пешеходная улица, которая проходит через весь район между кварталами. Лестницы и подиумы объединяют разные уровни территории, на них можно сидеть и использовать их во время праздников. Здесь будут созданы общественные пространства для отдыха, прогулок, фестивалей и выставок. Пешеходная улица сформирует среду, которая станет центром притяжения всего района.Новый дом представляет собой квартал переменной высотности от 7 до 17 этажей с приватным внутренним двором и подземным паркингом. Разные фактуры, цвета и материалы фасада — клинкерный кирпич и мокрая штукатурка — делят объем здания по горизонтали. Массинг в виде разнообразных летних помещений, балконов, лоджий и террас, и размеры окон задают динамику фасадной линии. Подъезды дома выполнены в едином дизайне. По проекту в холлах на первых этажах спроектированы уютные лобби с местами для отдыха и встреч. Всего в доме будет построено 300 новых квартир и 110 машиномест в паркинге.«Северный квартал» состоит из домов переменной этажности с тремя башнями по периметру и шестью урбан-виллами внутри. Проект расположен в Орджоникидзевском районе в квадрате улиц Стачек, Войкова, Каширской и переулка Ритслянда. Станция метро «Проспект Космонавтов» в 5 минутах ходьбы. Квартал спроектирован голландским архитектурным бюро. Фасады, сочетающие светлую и темную штукатурку, подчёркнуты декоративными панелями теплых оттенков. Чередование окон разных размеров, прогулочных террас и лоджий задаёт динамику внешнему облику зданий. Сейчас ведётся строительство Дома 1 и урбан-виллы с вводом в эксплуатацию в I квартале 2021. Открыты продажи второй очереди проекта — Дома 2 и ещё одной урбан-виллы с планируемым сроком сдачи в IV квартале 2021. Это 242 квартиры и 92 машиноместа в подземном паркинге.Урбан-виллы — это новый формат городского жилья, который представляет собой небольшой дом высотой 9 этажей с одним подъездом. Такие дома популярны в Европе. Урбан-вилла рассчитана всего на 50 семей. Малое количество квартир на этаже формирует приватную среду: все соседи знают друг друга. В «Северном квартале» всего спроектировано шесть урбан-вилл. Они отделены от дороги уютной зелёной аллеей и окружены парковым пространством. Эта часть квартала сделана более камерной и устроена в концепции тихого сада для жителей. Структурно урбан-виллы сформированы квартирами увеличенной площади от 52 кв. м. до 174 кв. м. с разнообразными летними помещениями и функциональными особенностями, влияющими на сценарий проживания: мастер-спальни, отдельные постирочные, тёплые лоджии, французские балконы, террасы на цокольном и первом этажах, кровле, холодные крытые террасы. На первых этажах расположены квартиры с отдельным входом, на последних — двухуровневые и пентхаусы.На покупку квартир в новых домах действует выгодное предложение. Работают все программы покупки — ипотека, обмен, рассрочка. Записаться на экскурсию и посмотреть, как Брусника строит новые дома в Екатеринбурге, можно по телефону: +7 343 288 39 41.