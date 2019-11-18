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Число открытых эскроу-счетов в РФ за последние два месяца удвоилось

Количество эскроу-счетов в РФ и сумма средств на них за два последних месяца увеличились более чем вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



«Количество счетов эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, и сумма средств, депонированных участниками долевого строительства на счетах эскроу, за два месяца возросли более чем в два раза — с 10,1 тыс. счетов и 30,2 млрд руб. на 26 августа до 23,2 тыс. счетов и 73,8 млрд руб. на 28 октября 2019 года», — говорится в сообщении.



Если в январе-мае 2019 года ежемесячный прирост составлял 200-800 счетов эскроу, то с августа их количество ежемесячно увеличивается более чем на 5 тыс. штук.



За два месяца возросло количество кредитных договоров, заключенных с застройщиками на финансирование проектов долевого строительства, — с 315 до 519, а суммы договоров — с 306,3 млрд до 640,9 млрд руб.

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