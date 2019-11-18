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Минпромторг: Недолив топлива на АЗС России превышает норму в 2-3 раза

УрБК, Москва, 18.11.2019. Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2-3 раза. Анализ был сделан на автозаправках в Центральном федеральном округе, где фактический недолив составил от 50 до 90 мл на 10 литров топлива при норме в 25 мл.



«При измерении налива 10 л образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», — цитирует ТАСС пресс-службу Минпромторга РФ.



В министерстве привели данные общественного контроля, из которых следует, что две трети АЗС в ЦФО недоливают бензин. В Минпромторге утверждают, что это систематическое явление, и считают, что ситуацию исправит введение оборотных штрафов на основе законопроекта Росстандарта.



«Целью инициативы является создание механизма предотвращения противоправных действий, в данном случае предприятие либо соблюдает все установленные нормы и осуществляет законную деятельность, либо несет значительные издержки вследствие нарушений», — разъяснили в министерстве.

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