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Кольцовские таможенники изъяли более 30 килограммов незадекларированного медоборудования

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажиров рейса из Китая более 30 кг медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В коробках оказались запчасти для бор-машины, приборы для отбеливания зубов, маски, упаковка для хранения инструмента.



«Выяснилось, что у пассажиров есть собственный стоматологический кабинет. А значит, оборудование будет использоваться в коммерческих целях. Чтобы ввезти его в Россию, необходимо оформить декларацию на товар и предоставить сертификаты соответствия», — говорится в сообщении.



«В данном случае речь идет о партии оборудования, которое в дальнейшем будет использоваться в коммерческих целях. Очевидно, что приборы для стоматологического кабинета не являются необходимыми для поддержания жизни человека и не будут использованы в личных целях и в домашних условиях. Изымать жизненно необходимое оборудование у пассажиров международных рейсов, например шприцы, иглы, катетеры, оборудование для измерения кровяного давления, таможенники не будут. Но для этого у гражданина должны быть соответствующие документы из медицинских учреждений», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

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