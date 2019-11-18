Новости дня
Кольцовские таможенники изъяли более 30 килограммов незадекларированного медоборудования
18 ноябрь 2019 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажиров рейса из Китая более 30 кг медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В коробках оказались запчасти для бор-машины, приборы для отбеливания зубов, маски, упаковка для хранения инструмента.
«Выяснилось, что у пассажиров есть собственный стоматологический кабинет. А значит, оборудование будет использоваться в коммерческих целях. Чтобы ввезти его в Россию, необходимо оформить декларацию на товар и предоставить сертификаты соответствия», — говорится в сообщении.
«В данном случае речь идет о партии оборудования, которое в дальнейшем будет использоваться в коммерческих целях. Очевидно, что приборы для стоматологического кабинета не являются необходимыми для поддержания жизни человека и не будут использованы в личных целях и в домашних условиях. Изымать жизненно необходимое оборудование у пассажиров международных рейсов, например шприцы, иглы, катетеры, оборудование для измерения кровяного давления, таможенники не будут. Но для этого у гражданина должны быть соответствующие документы из медицинских учреждений», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
В коробках оказались запчасти для бор-машины, приборы для отбеливания зубов, маски, упаковка для хранения инструмента.
«Выяснилось, что у пассажиров есть собственный стоматологический кабинет. А значит, оборудование будет использоваться в коммерческих целях. Чтобы ввезти его в Россию, необходимо оформить декларацию на товар и предоставить сертификаты соответствия», — говорится в сообщении.
«В данном случае речь идет о партии оборудования, которое в дальнейшем будет использоваться в коммерческих целях. Очевидно, что приборы для стоматологического кабинета не являются необходимыми для поддержания жизни человека и не будут использованы в личных целях и в домашних условиях. Изымать жизненно необходимое оборудование у пассажиров международных рейсов, например шприцы, иглы, катетеры, оборудование для измерения кровяного давления, таможенники не будут. Но для этого у гражданина должны быть соответствующие документы из медицинских учреждений», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Кольцовские таможенники изъяли у пассажиров рейса «Екатеринбург — Ташкент» незадекларированное оборудование весом 38 кг
- Таможенники обнаружили в багаже пассажиров аэропорта Кольцово запчасти для хлебопечей
- В Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажиров незадекларированные геодезические приборы
- Пассажир рейса Екатеринбург — Ташкент пытался незаконно вывезти за границу 19 тыс. долл. США
- Кольцовские таможенники пресекли вывоз янтаря из России в Китай