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В Копейске после проверки прокуратуры предприятие «Интерпак» перечислило в бюджет свыше 38,7 млн рублей
18 ноябрь 2019 (09:07)
УрБК, Челябинск, 18.11.2019. В Копейске ООО «Интерпак» перечислило в бюджет пени и штрафы на сумму свыше 38,7 млн руб.
Ранее прокуратурой города Копейска в ходе надзорных мероприятий установлено, что следственными органами принято решение о прекращении уголовного дела в отношении директора ООО «Интерпак», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 91 млн руб. в связи с возмещением ущерба в полном объеме.
«Между тем проверка показала, что сумма пени и штрафов, вызванная недоимкой по налогам и установленная еще до возбуждения уголовного дела, организацией не погашена. В связи с нарушением федерального законодательства прокуратурой постановление о прекращении уголовного дела отменено как незаконное. Из налогового органа истребован расчет пеней и штрафов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Ранее прокуратурой города Копейска в ходе надзорных мероприятий установлено, что следственными органами принято решение о прекращении уголовного дела в отношении директора ООО «Интерпак», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 91 млн руб. в связи с возмещением ущерба в полном объеме.
«Между тем проверка показала, что сумма пени и штрафов, вызванная недоимкой по налогам и установленная еще до возбуждения уголовного дела, организацией не погашена. В связи с нарушением федерального законодательства прокуратурой постановление о прекращении уголовного дела отменено как незаконное. Из налогового органа истребован расчет пеней и штрафов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
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