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В Екатеринбурге проведут налоговый форум для предпринимателей
15 ноябрь 2019 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. С 18 по 22 ноября 2019 года в Екатеринбурге впервые пройдет налоговая неделя для предпринимателей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
«Программа основных мероприятий откроется конференцией «Роль профессионального сообщества во взаимодействии с государственными органами по защите прав предпринимателей. Новые реалии», которая состоится в администрации Екатеринбурга в понедельник, 18 ноября», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках предстоящей недели в четверг, 21 ноября, в уральской столице, в главном административном здании города, начнет свою работу IV Налоговый форум.
Как уточнили в комитете промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга, в этом году главной темой форума станет «Бизнес и государство. Время сотрудничать». К участию приглашены депутаты Государственной Думы от Свердловской области, депутаты регионального Законодательного Собрания, представители городских властей, Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области, контрольно-надзорных органов, а также предприниматели и налоговые консультанты.
«Предпринимательский слет пройдёт в формате секций, панельных дискуссий, пленарных заседаний, мастер-классов, экспертных сессий. Основные мероприятия форума состоятся в здании администрации города Екатеринбурга, где для начинающих бизнесменов также будут организованы консультации ведущих специалистов в сфере налогообложения», — говорится в официальном сообщении.
Организаторами IV Налогового форума выступили администрация Екатеринбурга, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, Союз промышленников и предпринимателей и Общественный совет при Управлении налоговой службы России по Свердловской области.
Основная цель форума — развитие екатеринбургского предпринимательства, создание благоприятных условий для успешной работы местных бизнесменов и развития экономики города.
Участие в мероприятиях форума бесплатное.
«Программа основных мероприятий откроется конференцией «Роль профессионального сообщества во взаимодействии с государственными органами по защите прав предпринимателей. Новые реалии», которая состоится в администрации Екатеринбурга в понедельник, 18 ноября», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках предстоящей недели в четверг, 21 ноября, в уральской столице, в главном административном здании города, начнет свою работу IV Налоговый форум.
Как уточнили в комитете промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга, в этом году главной темой форума станет «Бизнес и государство. Время сотрудничать». К участию приглашены депутаты Государственной Думы от Свердловской области, депутаты регионального Законодательного Собрания, представители городских властей, Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области, контрольно-надзорных органов, а также предприниматели и налоговые консультанты.
«Предпринимательский слет пройдёт в формате секций, панельных дискуссий, пленарных заседаний, мастер-классов, экспертных сессий. Основные мероприятия форума состоятся в здании администрации города Екатеринбурга, где для начинающих бизнесменов также будут организованы консультации ведущих специалистов в сфере налогообложения», — говорится в официальном сообщении.
Организаторами IV Налогового форума выступили администрация Екатеринбурга, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, Союз промышленников и предпринимателей и Общественный совет при Управлении налоговой службы России по Свердловской области.
Основная цель форума — развитие екатеринбургского предпринимательства, создание благоприятных условий для успешной работы местных бизнесменов и развития экономики города.
Участие в мероприятиях форума бесплатное.
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