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Реализация инвестпроектов увеличит EBITDA ММК на 686 млн долл. США в год

УрБК, Магнитогорск, 15.11.2019. Совокупный экономический эффект от реализации инвестиционной стратегии Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2015-2025 годах составит 686 млн долл. США к EBITDA (прибыль до вычета расходов по оплате процентов, налогов, взноса и амортизации) в год. Об этом на Дне инвестора в Лондоне сообщил топ-менеджмент компании, передает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Перед международными инвесторами, финансовыми аналитиками и журналистами выступили председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, генеральный директор компании Павел Шиляев, независимый член совета директоров Тав Морган и директор по экономике Андрей Ерёмин.



«Мы последовательно и целенаправленно реализуем стратегию развития и в ходе нового инвестиционного цикла уже осуществили ряд ключевых проектов, направленных на расширение присутствия Группы ММК в высокомаржинальных сегментах рынка. Мы продолжаем реализацию масштабной инвестиционной программы, нацеленной на обновление и повышение эффективности аглококсодоменного процесса. Важно отметить, что наши новые проекты одновременно направлены и на минимизацию негативного воздействия на экологию. Этому, в частности, способствует использование наилучших доступных технологий», — рассказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



Ежегодные капитальные вложения ММК в период с 2020 по 2023 год планируются на уровне 900 млн долл. США с последующим снижением инвестиционного цикла в 2024–2025 годах, добавил В. Рашников. Всего же за период с 2015 по 2025 год затраты компании на ключевые инвестиционные проекты составят 2 млрд 879 млн долл. США.



«Успешное развитие производственных мощностей и вывод на рынок новых инновационных, импортозамещающих продуктов позволили предприятию занять первое место в России по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом благодаря консервативной финансовой политике компания генерирует стабильный денежный поток, на регулярной основе направляемый на выплату дивидендов акционерам», — говорится в сообщении.



В основе стратегии ММК лежат принципы устойчивого развития (sustainable development), которые предполагают гармоничное сочетание роста операционных и финансовых показателей с исполнением социальных обязательств и заботой об окружающей среде. Одним из важнейших стратегических приоритетов ММК является улучшение экологической ситуации в Магнитогорске: по сравнению с 2000 годом предприятие в два раза сократило воздействие на атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты сократились в пять раз. Реализация экологических инициатив позволит компании к 2025 году снизить выбросы в атмосферу еще на 20%, а сбросы дополнительно на 70%.



По завершении презентации компании в рамках Дня инвестора топ-менеджмент ММК принял участие в брифинге для журналистов ведущих международных СМИ.

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