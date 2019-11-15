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Запрет правительства РФ на открытие гостиниц в жилых помещениях не коснется посуточной аренды

УрБК, Москва, 15.11.2019. Подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир.



«Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно», — заявил «РИА Новости» первый зампред Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.



Ранее сообщалось о запрете посуточной аренды квартир в связи с вступлением в силу Федерального закона № 59-ФЗ от 15.04.2019 года, который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ.



Депутат пояснил, что в постановлении речь идет о гостиничных услугах, которые предполагают определенные требования: белье, уборка и обязательная регистрация гостей в ФМС.



«Аренду никто запретить не может. По крайней мере на сегодняшний момент об этом речи не идет и трактовать это так нельзя», — добавил Сергей Пахомов.



По мнению экспертов, внесенные поправки к статье 17 Жилищного кодекса стали угрозой для апартаментов, гостевых домов и мини-отелей курортных регионов России.

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