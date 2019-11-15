Новости дня
ЦБ готов выпустить монеты номиналом 50 рублей
15 ноябрь 2019 (15:54)
УрБК, Москва, 15.11.2019. Банк России готов к выпуску монет номиналом 50 руб. Хотя при рассмотрении данного вопроса есть как аргументы «за», так и «против». Об этом сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью «Газете.Ru».
«За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии. Им она нужна для сдачи. Тем не менее при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет. С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — уточнил представитель Центробанка.
По его словам, денежный регулятор внимательно следит за развитием ситуации, и в случае если вдруг окажется, что есть объективная необходимость в выпуске пятидесятирублевой монеты и это будет выгодно, то такое решение будет принято.
Напомним, что в начале ноября этого года Банк России выпустил серебряную монету номиналом 1 рубль «Ростехнадзор» в связи с 300-летием подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии. На ней изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Тираж монеты составил 3 тыс. штук. Также было объявлено о выпуске в обращение памятных монет «Дед Мороз и лето» серии «Российская (советская) мультипликация» номиналом 3 и 25 рублей.
«За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии. Им она нужна для сдачи. Тем не менее при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет. С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — уточнил представитель Центробанка.
По его словам, денежный регулятор внимательно следит за развитием ситуации, и в случае если вдруг окажется, что есть объективная необходимость в выпуске пятидесятирублевой монеты и это будет выгодно, то такое решение будет принято.
Напомним, что в начале ноября этого года Банк России выпустил серебряную монету номиналом 1 рубль «Ростехнадзор» в связи с 300-летием подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии. На ней изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Тираж монеты составил 3 тыс. штук. Также было объявлено о выпуске в обращение памятных монет «Дед Мороз и лето» серии «Российская (советская) мультипликация» номиналом 3 и 25 рублей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Ну, погоди!»
- Банк России выпустит в обращение золотую монету номиналом 10 тыс. рублей
- В честь 150-летия Банка России будет выпущена золотая монета номиналом 50 тыс. рублей
- Банк России сообщает о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов
- Банк России выпускает в обращение памятные монеты серий «Памятники архитектуры России», «Зимние виды спорта» и «Российская Федерация»