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ИД «Коммерсантъ-Урал» презентовал в Екатеринбурге книгу «Приходы. Культурные волны Урала»
15 ноябрь 2019 (12:07)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Издательский дом (ИД) «Коммерсантъ-Урал» презентовал в Екатеринбурге книгу «Приходы. Культурные волны Урала». Мероприятие состоялось в новом культурно-выставочном комплексе «Синара Центр».
«Каждый регион уникален по-своему и имеет черты, которые формировались культурными волнами. Количество и качество волн, которые сформировали нас, были максимальными. Они усиливали друг друга, входили в резонанс», — рассказал на презентации книги генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин.
Он подчеркнул, что точкой, в которой сошлись все культурные волны, оказался Екатеринбург — «место силы и энергии». Среди культурных волн: колонизационная, православная, старообрядческая, горнозаводская, лагерная, индустриальная и другие.
По словам Сергея Плахотина, новая книга ИД «Коммерсантъ-Урал» стала квинтэссенцией всех исторических проектов, реализованных изданием за семь лет. В ней охвачен 400-летний исторический период: с момента освоения территорий Среднего Урала и образования первых русских поселений до современного состояния городов. На четырехстах страницах описаны первопричины, колоссально повлиявшие на становление, развитие и жизнь уральских городов.
Ранее редакцией были выпущены книги: «Девяностые», «Свердловск. Победа», «Двенадцать», «Екатеринбургъ-Свердловск», «Свердловск-Екатеринбург», «Власть. Деньги», «Ловцы банд. Место встречи…». Книги ИД «Коммерсантъ-Урал» неоднократно отмечались различными наградами: многие получали призы городского конкурса «Книга года», «Свердловск-Екатеринбург» и «Ловцы банд» получили премию Свердловского творческого союза журналистов «Хрустальное перо».
«Каждый регион уникален по-своему и имеет черты, которые формировались культурными волнами. Количество и качество волн, которые сформировали нас, были максимальными. Они усиливали друг друга, входили в резонанс», — рассказал на презентации книги генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин.
Он подчеркнул, что точкой, в которой сошлись все культурные волны, оказался Екатеринбург — «место силы и энергии». Среди культурных волн: колонизационная, православная, старообрядческая, горнозаводская, лагерная, индустриальная и другие.
По словам Сергея Плахотина, новая книга ИД «Коммерсантъ-Урал» стала квинтэссенцией всех исторических проектов, реализованных изданием за семь лет. В ней охвачен 400-летний исторический период: с момента освоения территорий Среднего Урала и образования первых русских поселений до современного состояния городов. На четырехстах страницах описаны первопричины, колоссально повлиявшие на становление, развитие и жизнь уральских городов.
Ранее редакцией были выпущены книги: «Девяностые», «Свердловск. Победа», «Двенадцать», «Екатеринбургъ-Свердловск», «Свердловск-Екатеринбург», «Власть. Деньги», «Ловцы банд. Место встречи…». Книги ИД «Коммерсантъ-Урал» неоднократно отмечались различными наградами: многие получали призы городского конкурса «Книга года», «Свердловск-Екатеринбург» и «Ловцы банд» получили премию Свердловского творческого союза журналистов «Хрустальное перо».
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