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Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 27 коп.

15 ноябрь 2019 (15:07)

УрБК, Москва, 15.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 32 коп. до 63,89 руб., евро — на 27 коп. до 70,41 руб.

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