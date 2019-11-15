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Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области
15 ноябрь 2019 (14:50)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области. Работают 382 автомобиля с отвалом, комбинированные машины и автогрейдеры. После обеда техника готовится убирать снег на востоке и юго-востоке области.
«Согласно прогнозу, снегопад на севере продолжится до 16.00. Затем он переместится на восток и юго-восток области. Предполагается, что над восточными районами области он может задержаться до 17 ноября. Суммарная высота снежного покрова составит 10-12 сантиметров. Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. В настоящее время трассы инспектирует 13 человек», — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Снегопад начался 14 ноября около 22.00. За ночь высота снежного покрова достигла 8 см. Для борьбы со снегопадом на линию вышла 221 комбинированная дорожная машина, 51 автомобиль с отвалом, 79 автогрейдеров, 31 единица другой техники.
Отметим, что на расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 5-6 часов, V категории — 12 часов. Почти 11 тыс. км региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1 тыс. 275 единиц дорожной техники.
«Согласно прогнозу, снегопад на севере продолжится до 16.00. Затем он переместится на восток и юго-восток области. Предполагается, что над восточными районами области он может задержаться до 17 ноября. Суммарная высота снежного покрова составит 10-12 сантиметров. Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. В настоящее время трассы инспектирует 13 человек», — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Снегопад начался 14 ноября около 22.00. За ночь высота снежного покрова достигла 8 см. Для борьбы со снегопадом на линию вышла 221 комбинированная дорожная машина, 51 автомобиль с отвалом, 79 автогрейдеров, 31 единица другой техники.
Отметим, что на расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 5-6 часов, V категории — 12 часов. Почти 11 тыс. км региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1 тыс. 275 единиц дорожной техники.
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