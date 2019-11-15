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В зимний период Екатеринбург будет убирать 370 единиц техники
15 ноябрь 2019 (14:24)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Парк техники, предназначенной для уборки улиц Екатеринбурга в зимний период, готов к работе. Всего на балансе семи дорожно-эксплуатационных управлений города находится 370 единиц дорожной уборочной техники. Об этом в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
«Понятно, что город большой и единовременно все быстро убрать не получится: начинаем с магистральных улиц, где ходит основной общественный транспорт, и потом переходим к периферии. Первая задача у нас — безопасность, потом уже удобство», — отметил Алексей Бубнов.
«Что касается соблюдения технологии использования «Бионорда», то будет усиленный контроль за выполнением этих работ. Мы сейчас проводим серьезную разъяснительную работу с нашими дорожно-эксплуатационными управлениями, которые занимаются уборкой города. Напомню, как работает «Бионорд»: этот химреактив рассыпается (а на новой технике, которую мы в прошлом году приобрели для Железнодорожного района, а в этом внедрим еще в трех районах, — разбрызгивается в жидком виде) на снег и «топит» его. Как только «Бионорд» отработал, его нужно тут же сметать и вывозить. Иначе рыхлый снег мешает проезду машин. К сожалению, в прошедшие годы убирали его не сразу. Этой зимой будем жестко контролировать этот процесс. Надеюсь, станет получаться», — отмечает заместитель главы Екатеринбурга.
«Ожидаются подвижки и по зимней очистке тротуаров, по которой в прошлом году были нарекания. За счет экономии средств на конкурсах по закупке уборочной техники мы смогли купить в каждое ДЭУ по 2-3 трактора для уборки тротуаров. В этом году на них будет чище», — добавил Алексей Бубнов.
Подробности читайте в интервью Алексея Бубнова ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
«Понятно, что город большой и единовременно все быстро убрать не получится: начинаем с магистральных улиц, где ходит основной общественный транспорт, и потом переходим к периферии. Первая задача у нас — безопасность, потом уже удобство», — отметил Алексей Бубнов.
«Что касается соблюдения технологии использования «Бионорда», то будет усиленный контроль за выполнением этих работ. Мы сейчас проводим серьезную разъяснительную работу с нашими дорожно-эксплуатационными управлениями, которые занимаются уборкой города. Напомню, как работает «Бионорд»: этот химреактив рассыпается (а на новой технике, которую мы в прошлом году приобрели для Железнодорожного района, а в этом внедрим еще в трех районах, — разбрызгивается в жидком виде) на снег и «топит» его. Как только «Бионорд» отработал, его нужно тут же сметать и вывозить. Иначе рыхлый снег мешает проезду машин. К сожалению, в прошедшие годы убирали его не сразу. Этой зимой будем жестко контролировать этот процесс. Надеюсь, станет получаться», — отмечает заместитель главы Екатеринбурга.
«Ожидаются подвижки и по зимней очистке тротуаров, по которой в прошлом году были нарекания. За счет экономии средств на конкурсах по закупке уборочной техники мы смогли купить в каждое ДЭУ по 2-3 трактора для уборки тротуаров. В этом году на них будет чище», — добавил Алексей Бубнов.
Подробности читайте в интервью Алексея Бубнова ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
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