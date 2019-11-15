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Застройщики Брусника и ЮИТ создали совместную управляющую компанию

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Застройщики Брусника и ЮИТ подписали в Екатеринбурге соглашение о создании совместной управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба компании Брусника.



Новая компания «ЮИТ Брусника Сервис» будет работать в крупных городах Урала и Сибири — Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и Сургут.



«Реализуя обновленную стратегию по управлению построенным компаниями жилищным фондом, ЮИТ и Брусника укрепляют позиции на рынке сервисных услуг, улучшают клиентское обслуживание и расширяют географию деятельности. Новая управляющая компания «ЮИТ Брусника Сервис» предложит улучшенный продукт с точки зрения создания комфортных условий проживания», — говорится в сообщении.



Со стороны ЮИТ в создании совместного предприятия участвуют две сервисные компании — «Урал ЮИТ Сервис» и «ЮИТ Сервис Тюмень». Все остальные сервисные и девелоперские компании ЮИТ в России будут продолжать текущую деятельность в своих регионах. Со стороны Брусники в объединение входят подразделения «Брусника. Управление домами» в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Сургуте.



«Мы создаем в России благоприятную среду для жизни, уделяя важнейшее значение услугам для проживания, которые предоставляются нашим сервисным бизнесом. Совместное предприятие укрепит позиции ЮИТ на рынке управления объектами недвижимости. Мы убеждены, что, продолжая деятельность в качестве девелопера жилых объектов, сможем еще лучше развивать нашу отрасль и предлагать нашим клиентам качественные, облегчающие быт услуги», — говорит руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Теему Хелпполайнен.



«Сотрудничество с компанией Брусника привлекательно с точки зрения понимания ими потребностей клиентов и стремления оказывать качественные услуги. Поэтому мы верим, что благодаря объединению наших сил и профессионального опыта сможем предложить востребованные и нужные клиентам сервисные услуги и услуги для проживания», — отмечает руководитель дивизиона «Услуги для проживания, Россия» концерна ЮИТ Александр Арсеньев.



«Мы хотим объединить усилия на перспективном, имеющем значительные точки роста рынке жилищных услуг России. В слиянии компаний видим возможности применения лучших управленческих практик, систем и технологий для достижения синергии. Для отрасли это беспрецедентное объединение, которое позволит задать новый стандарт обслуживания жилых домов и развить технологичную, клиентоориентированную, системную и внимательную к деталям управляющую компанию», — прокомментировал председатель наблюдательного совета «Брусника. Управление домами» Сергей Антонов.



Совместная управляющая компания «ЮИТ Брусника Сервис» начнет свою деятельность с 1 января 2020 года.

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