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Роспотребнадзор предложил повысить цены на сигареты

15 ноябрь 2019 (13:43)

УрБК, Москва, 15.11.2019. Для борьбы с курением Роспотребнадзор предлагает повысить цены на сигареты.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, по разным оценкам, ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, в России погибает около 300 тыс. граждан.

В Роспотребнадзоре уверены, что одним из средств борьбы с пагубной привычкой является повышение цен на сигареты.

«Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: в повышении цен на сигареты, в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет, в популяризации информации о вреде курения среди подростков», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что учителям следует прививать детям понимание ценности здоровья и здорового образа жизни.

«Ранняя профилактика достаточно эффективна, так как табачная зависимость еще не сформирована и отсутствуют стереотипы поведения», — убеждены в ведомстве.

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