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В Свердловской области изменят территориальную схему размещения отходов

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало для общественного обсуждения проект обновленной территориальной схемы размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на Среднем Урале.



Схема предусматривает строительство мусоросортировочных комплексов: Нижнетагильский, Краснотурьинский, Красноуфимский, Первоуральский, Новоуральский, Верхнетагильский, Алапаевский, Широкореченский, Каменск-Уральский, Малышевский, Екатеринбург-Север, Екатеринбург-Юг, Байкаловский, Камышловский.



Самыми крупными комплексами будут Екатеринбург-Юг и Екатеринбург-Север, рассчитанные на 400 тыс. т мусора в год.



Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, актуализация территориальной схемы является стандартной для всех регионов страны процедурой и по закону должна проводиться ежегодно.



«По мере выстраивания работы по обращению с твердыми коммунальными отходами у нас появляются новые контейнерные площадки, полигоны, мусороперегрузочные и сортировочные станции, то есть идет активное формирование отраслевой инфраструктуры. Чтобы комплексно, грамотно — без негативных последствий для людей и экологии — выстраивать логистику отходов, развитие инфраструктуры не может и не должно быть хаотичным. В этом смысле территориальную схему следует рассматривать не только как паспорт проекта, но и как живой эффективный инструмент среднесрочного и стратегического отраслевого планирования», — подчеркнул Николай Смирнов.

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