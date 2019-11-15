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ФАС зафиксировала рост цен на моторное топливо в Свердловской области

Цена на моторное топливо в Свердловской области с 4 по 10 ноября 2019 года выросла по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.



По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина марки АИ 92 (93) осталась неизменной и составила 42,08 руб.



Бензин АИ 95 вырос в цене на 5 коп. и реализуется по 45,02 руб. за литр.



Стоимость дизельного топлива увеличилась на 52 коп. и составила 48,11 руб., а сжиженного газа выросла на 21 коп. — до 19,35 руб. за литр.

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