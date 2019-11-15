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В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Красноуральской

15 ноябрь 2019 (12:02)

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. ЕМУП «Водоканал» с 18 ноября по 18 декабря 2019 года закрывает движение транспорта по улице Красноуральской — от улицы Татищева до улицы Ключевской.

Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, это необходимо в связи с производством работ по строительству сетей холодного водоснабжения и водоотведения по улице Красноуральской. После окончания земляных работ ЕМУП «Водоканал» обещает восстановить элементы нарушенного благоустройства.

Коммунальщики просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагают для объезда закрытого участка передвигаться по улицам Заводской или Токарей. При этом водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

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