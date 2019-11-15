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В Первоуральске компания «Мясная классика» оштрафована на 55 тыс. рублей за нарушения трудового законодательства

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. ООО «Мясная классика» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ за нарушения трудового законодательства. Предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере 55 тыс. руб. Внеплановая документарная проверка была проведена в феврале 2019 года специалистом Государственной инспекции труда в Свердловской области.



«Установлено, что работники предприятия были допущены к исполнению трудовых обязанностей без предварительных и периодических медицинских осмотров, а также обязательных психиатрических освидетельствований. Также на предприятии не был установлен порядок, форма, программы, периодичность и продолжительность обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Постановлением Государственной инспекции труда в Свердловской области ООО «Мясная классика» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 55 тыс. руб. Решением Первоуральского городского суда постановление должностного лица оставлено в силе.



В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, представитель предприятия просил об отмене постановления и решения, прекращении производства по делу.



Судья апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу, счел, что привлечение ООО «Мясная классика» к ответственности по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ является обоснованным, а назначенное ему административное наказание — справедливым. Решение суда вступило в законную силу.

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