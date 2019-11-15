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Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников утвердил архитектурный облик парка «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 15.11.2019. Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников утвердил архитектурный облик парка и ландшафтные решения по озеленению рекреационных зон проекта «Притяжение». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«Не имеющий аналогов в России проект «Притяжение» ориентирован на создание в Магнитке комфортной городской среды качественно нового уровня на территории в 400 гектаров, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать новые образовательные компетенции и качественную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.



В апреле нынешнего года состоялся конкурс по выбору генерального проектировщика. Победителем его стала немецкая компания «Обермайер Консульт», которая на прошлой неделе представила три варианта решений инициатору проекта — председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Рашникову. По итогам обсуждения презентации был сделан выбор и определен архитектурный облик ключевых зданий и сооружений ядра территории парка.



«Проект начинает обретать конкретные черты. Выбранные архитектурные решения, всесезонная функциональность ключевых объектов соответствуют наилучшим практикам не только на российском уровне, но и в мировом масштабе. Реализовав проект, мы создадим не имеющий аналогов в стране образец комплексного развития городского пространства и дадим магнитогорцам возможность жить в современной, активной и развивающейся городской среде, наполненной новыми возможностями и смыслами», — рассказал Виктор Рашников.



«Перед нами сегодня стоит задача: совместить наши инженерные решения с реальностью. Здания и пространства, нами спроектированные, должны быть не только красивыми и функциональными. Они должны иметь безупречное техническое оснащение, инженерную инфраструктуру. И здесь нам неоценимую помощь оказывают специалисты вашего комбината. Они большие профессионалы, и мы разговариваем с ними на одном языке», — рассказал руководитель мюнхенского офиса компании «Обермайер» Штефан Йенш.



Как рассказал директор ООО «Территория Притяжения» Руслан Новицкий, уже в апреле 2020 года начнутся строительные работы, претворяющие принятые решения в жизнь. Главная задача будущего года — реализовать большую часть пешеходного бульвара, в который войдут северная и центральная входные группы. Первые объекты планируется сдать в 2022 году ко Дню металлурга: среди них значительная часть парка с озером, бульвар и крытый 50-метровый бассейн с фитнес-центром.



К наполнению музейно-образовательного комплекса парка «Притяжение» привлечены специалисты Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, которая специализируется на разработке и реализации культурно-музейных и выставочных концепций подобных проектов.



«Мы возвращаемся к истокам и начинаем понимать, что Магнитогорск — это не просто город, затерявшийся где-то на Урале, на индустриальных просторах России. Это важная часть мировой и международной культурной истории, и через свои достижения он просматривается в мировом культурном пространстве, что очень важно», — отметил заведующий кафедрой истории искусств художественной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин.

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