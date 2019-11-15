Новости дня
СКБ-банк: Курс доллара США к рублю будет в коридоре 63,6-64,4 рубля
15 ноябрь 2019 (10:44)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. В СКБ-банке спрогнозировали валютные курсы на ближайшую неделю по основным валютным парам — доллар-рубль и евро-рубль.
Напомним, что в течение уходящей недели доллар продолжил укрепляться к мировым валютам, включая рубль, на достаточно оптимистичных заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В частности, выступая в Конгрессе США, он пообещал, что ФРС будет пристально отслеживать влияние своей политики на экономический рост в США и поступать «соответствующе», если события выйдут из-под контроля. При этом в качестве главного риска для американской экономики глава ФРС назвал низкие темпы роста мировой экономики и высокий уровень госдолга.
Цена нефти сорта Brent в среду в Лондоне пошла в рост и прибавила 0,86%, поднявшись до отметки 62,1 долл. США за баррель, на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что темпы добычи сланцевой нефти в США замедляются, что может стать сигналом о будущем спаде нефтедобычи в США.
«На грядущей неделе не ожидаем больших движений на финансовых рынках. Многофакторная модель курсообразования не позволяет одним данным кардинально возобладать над другими. Вялотекущие торговые споры США vs Китай, цены на нефть, ожидания по процентным ставкам ключевых Центробанков мира — все это надежно удерживает рубль от лавинообразных движений как вверх, так и вниз», — подчеркнул директор департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка Александр Кравцов.
По мнению эксперта, на предстоящей неделе курс доллара США к рублю будет колебаться в валютном коридоре 63,6-64,4 руб. за долл., а евро — 70,2-70,9 руб. за евро.
Напомним, что в течение уходящей недели доллар продолжил укрепляться к мировым валютам, включая рубль, на достаточно оптимистичных заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В частности, выступая в Конгрессе США, он пообещал, что ФРС будет пристально отслеживать влияние своей политики на экономический рост в США и поступать «соответствующе», если события выйдут из-под контроля. При этом в качестве главного риска для американской экономики глава ФРС назвал низкие темпы роста мировой экономики и высокий уровень госдолга.
Цена нефти сорта Brent в среду в Лондоне пошла в рост и прибавила 0,86%, поднявшись до отметки 62,1 долл. США за баррель, на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что темпы добычи сланцевой нефти в США замедляются, что может стать сигналом о будущем спаде нефтедобычи в США.
«На грядущей неделе не ожидаем больших движений на финансовых рынках. Многофакторная модель курсообразования не позволяет одним данным кардинально возобладать над другими. Вялотекущие торговые споры США vs Китай, цены на нефть, ожидания по процентным ставкам ключевых Центробанков мира — все это надежно удерживает рубль от лавинообразных движений как вверх, так и вниз», — подчеркнул директор департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка Александр Кравцов.
По мнению эксперта, на предстоящей неделе курс доллара США к рублю будет колебаться в валютном коридоре 63,6-64,4 руб. за долл., а евро — 70,2-70,9 руб. за евро.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 99 копеек, евро — на 1 рубль
- На торгах курс доллара США потерял 12 копеек, евро — 46
- Банк «Кольцо Урала»: на росте стоимости черного золота рубль может протестировать отметку в 68 рублей за евро
- На торгах курс доллара США вырос на 95 копеек, евро — на 1 рубль
- ООО КБ «Кольцо Урала»: рубль может окрепнуть до 31 руб. за долл. США