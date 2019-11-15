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В Екатеринбурге гипермаркеты сети «Мегамарт» могут переформатировать в торговые центры
15 ноябрь 2019 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Группа компаний «Дикси» планирует запустить в Екатеринбурге пилотный проект по переформатированию гипермаркетов «Мегамарт» в торговые центры. Об этом сообщил «Интерфаксу» вице-президент ритейлера Александр Бродягин.
«В I квартале 2020 года мы планируем реализовать пилотный проект по реформатированию одного гипермаркета «Мегамарт» в торговый центр с одноименным названием, где будут располагаться супермаркет «Виктория» и ряд партнеров на условиях аренды», — отметил А. Бродягин.
По его словам, такое решение принято в связи с тем, что в последние годы наблюдается отток покупателей из гипермаркетов в Екатеринбурге и «это тренд, который характерен для гипермаркетов во всем мире».
«Если новый торговый центр понравится жителям Екатеринбурга, все «Мегамарты» будут реформатированы в торговые центры», — рассказал А. Бродягин.
Ранее появилась информация, что торговую сеть в Екатеринбурге ожидают серьезные преобразования. ГК «Дикси» анонсировала планы по отказу от формата гипермаркетов. Вместо этого компания сфокусируется на развитии дискаунтеров под брендом «Дикси» и супермаркетов «Виктория».
Отметим, что в настоящее время в Екатеринбурге насчитывается 21 магазин сети «Мегамарт» (формата супермаркет и гипермаркет). В скором времени все супермаркеты ритейлера переименуют в «Викторию», а гипермаркеты переформатируют в торговые центры.
«В I квартале 2020 года мы планируем реализовать пилотный проект по реформатированию одного гипермаркета «Мегамарт» в торговый центр с одноименным названием, где будут располагаться супермаркет «Виктория» и ряд партнеров на условиях аренды», — отметил А. Бродягин.
По его словам, такое решение принято в связи с тем, что в последние годы наблюдается отток покупателей из гипермаркетов в Екатеринбурге и «это тренд, который характерен для гипермаркетов во всем мире».
«Если новый торговый центр понравится жителям Екатеринбурга, все «Мегамарты» будут реформатированы в торговые центры», — рассказал А. Бродягин.
Ранее появилась информация, что торговую сеть в Екатеринбурге ожидают серьезные преобразования. ГК «Дикси» анонсировала планы по отказу от формата гипермаркетов. Вместо этого компания сфокусируется на развитии дискаунтеров под брендом «Дикси» и супермаркетов «Виктория».
Отметим, что в настоящее время в Екатеринбурге насчитывается 21 магазин сети «Мегамарт» (формата супермаркет и гипермаркет). В скором времени все супермаркеты ритейлера переименуют в «Викторию», а гипермаркеты переформатируют в торговые центры.
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