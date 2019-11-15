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Роспотребнадзор с начала года изъял из оборота почти 250 тысяч пачек табачной продукции

УрБК, Москва, 15.11.2019. Специалисты Роспотребнадзора в результате проверок за 9 месяцев 2019 года изъяли из оборота 248 тыс. 597 пачек табачной продукции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



«По результатам надзорных мероприятий из оборота изъято 3 тыс. 140 партий объемом 248 тыс. 597 пачек по причине нарушений правил маркировки и других, в следственные органы передано 14 дел, из них по 8 приняты решения», — говорится в сообщении.



Ведомство с начала года наложило 6 тыс. 777 штрафов на сумму 76,6 млн руб., конфисковало 173,4 тыс. пачек табачной продукции на 11,8 млн руб.

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