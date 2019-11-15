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Ты можешь пойти на службу в армию уже сегодня: нововведения в законе о призыве





Правила вручения повестки







На рассмотрении находится новый закон. Согласно нему, повестку не должны вручать лично в руки. Достаточно того, что один из ближайших совершеннолетних родственников призывника получит ее и распишется в получении. Также повестка может быть отправлена заказным письмом по почте на адрес, по которому зарегистрирован юноша.



После этого гражданин может сколько угодно доказывать, что он не видел документ, не расписывался в получении повестки — это уже будет не важно. Если юноша не явится на призывные мероприятия, он просто будет внесен в списки уклонистов со всеми вытекающими последствиями.



Мнение эксперта



«На данный момент, закон до сих пор находится на рассмотрении и уже прошел первое чтение.



Однако, с большей вероятностью он вступит силу и, скорее всего, уже в этом году», — Александр Оськин, руководитель московского филиала федеральной юридической компании.























Новые законы о прописке призывника



Все гораздо сложнее становится и в плане прописки. Ранее на воинский учет можно было стать только по месту фактически регистрации, которая указана в паспорте. То есть, уехав на обучение или на работу в другой регион, молодой человек мог надолго забыть о необходимости явиться в военкомат.



Сейчас закон обязывает самих юношей беспокоиться о том, чтобы своевременно встать на учет в военкомате по текущему месту проживания. Самое удивительное, что для этого вообще не требуется никакой прописки. С помощью таких мер государство надеется возложить ответственность на самих граждан и тем самым значительно сократить списки уклонистов.



Как получить освобождение от армии на законных основаниях?



Не каждый гражданин знает свои права, особенно о том, что касается призыва на воинскую службу. Тем более, что военно-врачебные комиссии нередко просто закрывают глаза на какие-то заболевания у юношей.



Федеральная компания



Не служить в армии можно по многим причинам, к ним относят наличие соответствующих заболеваний из РБ, рождение детей, получение ученой степени. Первый вариант используется наиболее широко, так как непризывные заболевания есть почти у всех. Тем более, что перечень болезней, дающих отсрочку или полное освобождение, достаточно велик — порядка 800 наименований. Все их можно увидеть в документе Расписание болезней.



Компания «ПризываНет.ру» специализируется на юридической помощи призывникам в получении военного билета или отсрочки на законных основаниях. Работа специалистов построена на тщательном изучении личного дела призывника и его амбулаторной карты. Именно благодаря тому, что специалисты знакомы с мельчайшими нюансами законодательства, достигается максимально эффективный результат работы.



Специалисты сопровождают клиента с самого обращения и до завершения дела. Сразу после обращения призывника начинается активная работа:



• анализ данных;

• сбор недостающей информации и документов;

• отправление юноши на дообследование.



Филиалы компании находятся во многих городах России, в том числе в городе Екатеринбург. Посетив офис фирмы, можно получить бесплатную консультацию специалистов и узнать о законных способах освобождения от армии. Стоимость услуги по получению военного билета



Уже более 30 000 юношам удалось успешно избежать службы в армии на законных основаниях благодаря специалистам компании «ПризываНет.ру». Звоните прямо сейчас по круглосуточному номеру горячей линии для получения консультации 8-800-200-66-46. Военкоматы не могут не радоваться вновь вышедшим поправкам в закон о призыве на военную службу. С 2019 года некоторые нововведения были приняты и это существенно облегчило работу военных комиссариатов и даже полиции. Рассмотрим, какие были внесены изменения, какие еще находятся на рассмотрении, и как это повлияло на судьбу призывников.На рассмотрении находится новый закон. Согласно нему, повестку не должны вручать лично в руки. Достаточно того, что один из ближайших совершеннолетних родственников призывника получит ее и распишется в получении. Также повестка может быть отправлена заказным письмом по почте на адрес, по которому зарегистрирован юноша.После этого гражданин может сколько угодно доказывать, что он не видел документ, не расписывался в получении повестки — это уже будет не важно. Если юноша не явится на призывные мероприятия, он просто будет внесен в списки уклонистов со всеми вытекающими последствиями.«На данный момент, закон до сих пор находится на рассмотрении и уже прошел первое чтение.Однако, с большей вероятностью он вступит силу и, скорее всего, уже в этом году», — Александр Оськин, руководитель московского филиала федеральной юридической компании.Все гораздо сложнее становится и в плане прописки. Ранее на воинский учет можно было стать только по месту фактически регистрации, которая указана в паспорте. То есть, уехав на обучение или на работу в другой регион, молодой человек мог надолго забыть о необходимости явиться в военкомат.Сейчас закон обязывает самих юношей беспокоиться о том, чтобы своевременно встать на учет в военкомате по текущему месту проживания. Самое удивительное, что для этого вообще не требуется никакой прописки. С помощью таких мер государство надеется возложить ответственность на самих граждан и тем самым значительно сократить списки уклонистов.Не каждый гражданин знает свои права, особенно о том, что касается призыва на воинскую службу. Тем более, что военно-врачебные комиссии нередко просто закрывают глаза на какие-то заболевания у юношей.Федеральная компания «ПризываНет.ру» занимается предоставлением отсрочки или полного освобождения от армии на законных основаниях.Не служить в армии можно по многим причинам, к ним относят наличие соответствующих заболеваний из РБ, рождение детей, получение ученой степени. Первый вариант используется наиболее широко, так как непризывные заболевания есть почти у всех. Тем более, что перечень болезней, дающих отсрочку или полное освобождение, достаточно велик — порядка 800 наименований. Все их можно увидеть в документе Расписание болезней.Компания «ПризываНет.ру» специализируется на юридической помощи призывникам в получении военного билета или отсрочки на законных основаниях. Работа специалистов построена на тщательном изучении личного дела призывника и его амбулаторной карты. Именно благодаря тому, что специалисты знакомы с мельчайшими нюансами законодательства, достигается максимально эффективный результат работы.Специалисты сопровождают клиента с самого обращения и до завершения дела. Сразу после обращения призывника начинается активная работа:• анализ данных;• сбор недостающей информации и документов;• отправление юноши на дообследование.Филиалы компании находятся во многих городах России, в том числе в городе Екатеринбург. Посетив офис фирмы, можно получить бесплатную консультацию специалистов и узнать о законных способах освобождения от армии. Стоимость услуги по получению военного билета в Екатеринбурге составляет 49 000 рублей.Уже более 30 000 юношам удалось успешно избежать службы в армии на законных основаниях благодаря специалистам компании «ПризываНет.ру». Звоните прямо сейчас по круглосуточному номеру горячей линии для получения консультации 8-800-200-66-46.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:57</span><br /><strong>Ты можешь пойти на службу в армию уже сегодня: нововведения в законе о призыве</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Военкоматы не могут не радоваться вновь вышедшим поправкам в закон о призыве на военную службу. С 2019 года некоторые нововведения были приняты и это существенно облегчило работу военных комиссариатов и даже полиции. Рассмотрим, какие были внесены изменения, какие еще находятся на рассмотрении, и как это повлияло на судьбу призывников.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091340-ty-mozhesh-poyti-na-sluzhbu-v-armiyu-uzhe-segodnya-novovvedeniya-v-zakone-o-prizyve.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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