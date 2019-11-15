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Ты можешь пойти на службу в армию уже сегодня: нововведения в законе о призыве

15 ноябрь 2019 (09:57)

Военкоматы не могут не радоваться вновь вышедшим поправкам в закон о призыве на военную службу. С 2019 года некоторые нововведения были приняты и это существенно облегчило работу военных комиссариатов и даже полиции. Рассмотрим, какие были внесены изменения, какие еще находятся на рассмотрении, и как это повлияло на судьбу призывников.

Правила вручения повестки

Ты можешь пойти на службу в армию уже сегодня: нововведения в законе о призыве

На рассмотрении находится новый закон. Согласно нему, повестку не должны вручать лично в руки. Достаточно того, что один из ближайших совершеннолетних родственников призывника получит ее и распишется в получении. Также повестка может быть отправлена заказным письмом по почте на адрес, по которому зарегистрирован юноша.

После этого гражданин может сколько угодно доказывать, что он не видел документ, не расписывался в получении повестки — это уже будет не важно. Если юноша не явится на призывные мероприятия, он просто будет внесен в списки уклонистов со всеми вытекающими последствиями.

Мнение эксперта

Ты можешь пойти на службу в армию уже сегодня: нововведения в законе о призыве«На данный момент, закон до сих пор находится на рассмотрении и уже прошел первое чтение.

Однако, с большей вероятностью он вступит силу и, скорее всего, уже в этом году», — Александр Оськин, руководитель московского филиала федеральной юридической компании.











Новые законы о прописке призывника

Все гораздо сложнее становится и в плане прописки. Ранее на воинский учет можно было стать только по месту фактически регистрации, которая указана в паспорте. То есть, уехав на обучение или на работу в другой регион, молодой человек мог надолго забыть о необходимости явиться в военкомат.

Сейчас закон обязывает самих юношей беспокоиться о том, чтобы своевременно встать на учет в военкомате по текущему месту проживания. Самое удивительное, что для этого вообще не требуется никакой прописки. С помощью таких мер государство надеется возложить ответственность на самих граждан и тем самым значительно сократить списки уклонистов.

Как получить освобождение от армии на законных основаниях?

Не каждый гражданин знает свои права, особенно о том, что касается призыва на воинскую службу. Тем более, что военно-врачебные комиссии нередко просто закрывают глаза на какие-то заболевания у юношей.

Федеральная компания «ПризываНет.ру» занимается предоставлением отсрочки или полного освобождения от армии на законных основаниях.

Не служить в армии можно по многим причинам, к ним относят наличие соответствующих заболеваний из РБ, рождение детей, получение ученой степени. Первый вариант используется наиболее широко, так как непризывные заболевания есть почти у всех. Тем более, что перечень болезней, дающих отсрочку или полное освобождение, достаточно велик — порядка 800 наименований. Все их можно увидеть в документе Расписание болезней.

Компания «ПризываНет.ру» специализируется на юридической помощи призывникам в получении военного билета или отсрочки на законных основаниях. Работа специалистов построена на тщательном изучении личного дела призывника и его амбулаторной карты. Именно благодаря тому, что специалисты знакомы с мельчайшими нюансами законодательства, достигается максимально эффективный результат работы.

Специалисты сопровождают клиента с самого обращения и до завершения дела. Сразу после обращения призывника начинается активная работа:

• анализ данных;
• сбор недостающей информации и документов;
• отправление юноши на дообследование.

Филиалы компании находятся во многих городах России, в том числе в городе Екатеринбург. Посетив офис фирмы, можно получить бесплатную консультацию специалистов и узнать о законных способах освобождения от армии. Стоимость услуги по получению военного билета в Екатеринбурге составляет 49 000 рублей.

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