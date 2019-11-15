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Один человек пострадал в результате горного удара на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске

15 ноябрь 2019 (09:44)

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. В Североуральске на шахте «Кальинская» (входит в состав ОАО «Севуралбокситруда», ОК «РУСАЛ») произошел горный удар (разрушение части пласта породы), в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Североуральского городского округа Василия Матюшенко.

В ЕДДС уточнили, что пострадавший доставлен в больницу. Рабочий находится в сознании, проводится диагностика его состояния. Шахта работает в обычном режиме, угрозы обрушения нет.

Шахта «Кальинская» — предприятие по добыче бокситовой руды в поселке Калья Североуральского городского округа Свердловской области.

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