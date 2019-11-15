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В Челябинской области прокуратура потребовала расторгнуть договор об аренде земельного участка площадью 30 тыс. кв. метров
15 ноябрь 2019 (09:27)
УрБК, Челябинск, 15.11.2019. Магнитогорская природоохранная прокуратура установила, что администрация Светлогорского сельского поселения Агаповского муниципального района незаконно заключила с местным жителем договор об аренде земельного участка общей площадью 30 тыс. кв. м.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что на этом земельном участке расположены река Урпечка (Урпек) и водохранилище, образованное путем перегораживания русла указанной реки гидротехническим сооружением.
«Согласно информации Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, река Урпечка (Урпек) берет свое начало северо-восточнее поселка Урпек, является правым притоком реки Зингейка. В силу статьи 8 Водного кодекса РФ, река Урпечка (Урпек) и водохранилище на указанной реке находятся в федеральной собственности. Согласно пункту 2 статьи 102 Земельного кодекса РФ, на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. У администрации Светлогорского сельского поселения отсутствует право по распоряжению и предоставлению в пользование водных объектов, находящихся в федеральной собственности», — говорится в сообщении.
Прокуратурой в Агаповский районный суд направлено исковое заявление о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка, исключении из единого государственного реестра недвижимости сведений об указанном земельном участке.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что на этом земельном участке расположены река Урпечка (Урпек) и водохранилище, образованное путем перегораживания русла указанной реки гидротехническим сооружением.
«Согласно информации Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, река Урпечка (Урпек) берет свое начало северо-восточнее поселка Урпек, является правым притоком реки Зингейка. В силу статьи 8 Водного кодекса РФ, река Урпечка (Урпек) и водохранилище на указанной реке находятся в федеральной собственности. Согласно пункту 2 статьи 102 Земельного кодекса РФ, на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. У администрации Светлогорского сельского поселения отсутствует право по распоряжению и предоставлению в пользование водных объектов, находящихся в федеральной собственности», — говорится в сообщении.
Прокуратурой в Агаповский районный суд направлено исковое заявление о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка, исключении из единого государственного реестра недвижимости сведений об указанном земельном участке.
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