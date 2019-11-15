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В Челябинской области прокуратура потребовала расторгнуть договор об аренде земельного участка площадью 30 тыс. кв. метров

УрБК, Челябинск, 15.11.2019. Магнитогорская природоохранная прокуратура установила, что администрация Светлогорского сельского поселения Агаповского муниципального района незаконно заключила с местным жителем договор об аренде земельного участка общей площадью 30 тыс. кв. м.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что на этом земельном участке расположены река Урпечка (Урпек) и водохранилище, образованное путем перегораживания русла указанной реки гидротехническим сооружением.



«Согласно информации Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, река Урпечка (Урпек) берет свое начало северо-восточнее поселка Урпек, является правым притоком реки Зингейка. В силу статьи 8 Водного кодекса РФ, река Урпечка (Урпек) и водохранилище на указанной реке находятся в федеральной собственности. Согласно пункту 2 статьи 102 Земельного кодекса РФ, на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. У администрации Светлогорского сельского поселения отсутствует право по распоряжению и предоставлению в пользование водных объектов, находящихся в федеральной собственности», — говорится в сообщении.



Прокуратурой в Агаповский районный суд направлено исковое заявление о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка, исключении из единого государственного реестра недвижимости сведений об указанном земельном участке.

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