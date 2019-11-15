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Свердловская область попала в число регионов с наибольшим процентом нарушений в сфере моторного топлива

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Свердловская область, Крым и Дагестан оказались в числе регионов, где регистрируется наибольший процент нарушений в сфере моторного топлива. Об этом сообщила заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта Оксана Бородина, передает ТАСС.



«Проблема некачественного топлива остается актуальной. Проводя анализ результатов, мы выявили, что с 2015 года по настоящий момент доля фальсифицированного и не соответствующего требованиям топлива сократилась больше чем в два раза — до 9%. При этом есть проблемные регионы — Крым, Дагестан, Свердловская область, где недавно проводило мониторинг Роскачество и выявило большой процент нарушений. В данных регионах мы работаем с органами местной власти, прокуратурой, проводятся внеплановые проверки, и к 2021 году планируем улучшить ситуацию и там», — сказала О. Бородина.



По ее словам, среди источников фальсификата — нефтебазы, мини-НПЗ, недобросовестные участники рынка.

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