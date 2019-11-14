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Компания Anex Tour купила российский «Интурист»

УрБК, Москва, 14.11.2019. Британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив в лице компании «Интурист» турецкой компании Anex Tour.



Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание TurizmGncel, об этом заявил ее владелец Нешет Кочкар.



В пресс-службе «Интуриста» заявили «Интерфаксу», что «процесс еще не закончен», официальное заявление по сделке будет сделано после согласования всех деталей.



Напомним, что среди основных направлений бизнеса турецкого оператора — въездной туризм и поездки в Турцию. Компания была основана в 1929 году. В 1990 годах ей владела АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В дальнейшем, в 2011 году, было создано совместное предприятие с британским оператором Thomas Cook.



Ранее стало известно о том, что британский туроператор Thomas Cook, основанный в 1841 году, не смог справиться с финансовыми сложностями и объявил о ликвидации своего бизнеса.

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