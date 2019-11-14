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Годовой рост цен на моторное топливо в РФ в октябре составил 1,6%

Цены на моторное топливо в РФ в октябре выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в бюллетене Банка России «Динамика потребительских цен».



«Годовой прирост цен на моторное топливо в октябре составил 1,6% (в сентябре — 1,9% — прим. ред.). В III квартале стабилизации цен на моторное топливо способствовало действие демпфирующего механизма, сглаживавшего влияние колебаний мировых цен на нефть», — говорится в бюллетене.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:53</span><br /><strong>Годовой рост цен на моторное топливо в РФ в октябре составил 1,6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Цены на моторное топливо в РФ в октябре выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в бюллетене Банка России «Динамика потребительских цен».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091335-godovoy-rost-cen-na-motornoe-toplivo-v-rf-v-oktyabre-sostavil-16.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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