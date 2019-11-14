Новости дня

С нового года ЦБ предлагает ограничить кредитование сделок слияний и поглощений

УрБК, Москва, 14.11.2019. Центробанк России предлагает с 1 января 2020 года ввести ограничения для финансовых организаций по кредитованию сделок по слиянию и поглощению. Об этом говорится в официальном документе, размещенном на сайте регулятора.



В частности, предполагается, что кредиты по M&A будут классифицироваться в третью категорию качества, то есть получать статус «сомнительных». Это подразумевает, что на резерв в банке должно уходить от 21 до 50% от суммы кредита. В настоящее время кредиты по сделкам слияния и поглощения относятся к первой и второй категории, где не подразумевается резервирование.



Как уточняет «Коммерсантъ», с нового года банки получат право повышать категорию качества кредитов (только на одну категорию). В новом варианте документа говорится, что попавшие во вторую категорию качества кредиты по M&A с 2020 года должны отправлять в резерв 2% от суммы кредита, а не 5%, как было заявлено раньше. При этом в 2021 году этот показатель увеличится до 3,5%, а в 2022 году — до 5%.



В Центробанке пояснили, что такой шаг поможет получить российской экономике так называемые «длинные деньги» для крупных проектов.



Напомним, что ранее планировалось ввести новые нормы с 1 октября 2019 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:11</span><br /><strong>С нового года ЦБ предлагает ограничить кредитование сделок слияний и поглощений</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 14.11.2019. Центробанк России предлагает с 1 января 2020 года ввести ограничения для финансовых организаций по кредитованию сделок по слиянию и поглощению. Об этом говорится в официальном документе, размещенном на сайте регулятора.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091332-s-novogo-goda-cb-predlagaet-ogranichit-kreditovanie-sdelok-sliyaniy-i-pogloscheniy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: