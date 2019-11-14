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С нового года ЦБ предлагает ограничить кредитование сделок слияний и поглощений
14 ноябрь 2019 (17:11)
УрБК, Москва, 14.11.2019. Центробанк России предлагает с 1 января 2020 года ввести ограничения для финансовых организаций по кредитованию сделок по слиянию и поглощению. Об этом говорится в официальном документе, размещенном на сайте регулятора.
В частности, предполагается, что кредиты по M&A будут классифицироваться в третью категорию качества, то есть получать статус «сомнительных». Это подразумевает, что на резерв в банке должно уходить от 21 до 50% от суммы кредита. В настоящее время кредиты по сделкам слияния и поглощения относятся к первой и второй категории, где не подразумевается резервирование.
Как уточняет «Коммерсантъ», с нового года банки получат право повышать категорию качества кредитов (только на одну категорию). В новом варианте документа говорится, что попавшие во вторую категорию качества кредиты по M&A с 2020 года должны отправлять в резерв 2% от суммы кредита, а не 5%, как было заявлено раньше. При этом в 2021 году этот показатель увеличится до 3,5%, а в 2022 году — до 5%.
В Центробанке пояснили, что такой шаг поможет получить российской экономике так называемые «длинные деньги» для крупных проектов.
Напомним, что ранее планировалось ввести новые нормы с 1 октября 2019 года.
В частности, предполагается, что кредиты по M&A будут классифицироваться в третью категорию качества, то есть получать статус «сомнительных». Это подразумевает, что на резерв в банке должно уходить от 21 до 50% от суммы кредита. В настоящее время кредиты по сделкам слияния и поглощения относятся к первой и второй категории, где не подразумевается резервирование.
Как уточняет «Коммерсантъ», с нового года банки получат право повышать категорию качества кредитов (только на одну категорию). В новом варианте документа говорится, что попавшие во вторую категорию качества кредиты по M&A с 2020 года должны отправлять в резерв 2% от суммы кредита, а не 5%, как было заявлено раньше. При этом в 2021 году этот показатель увеличится до 3,5%, а в 2022 году — до 5%.
В Центробанке пояснили, что такой шаг поможет получить российской экономике так называемые «длинные деньги» для крупных проектов.
Напомним, что ранее планировалось ввести новые нормы с 1 октября 2019 года.
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