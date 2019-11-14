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На форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге обсудили роль искусственного интеллекта

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. В рамках форума «Города России 2030: территория проектов», который проходит в Екатеринбурге, состоялось обсуждение роли искусственного интеллекта в развитии муниципалитетов. В дискуссии приняли участие эксперты из различных регионов страны.



О проекте «Умный город» и о вовлечении муниципалитетов региона в его реализацию сообщил замгубернатора Свердловской области по вопросам территориального развития Олег Чемезов. Он отметил, что это понятие включает целый спектр сервисов: комплексные решения для обеспечения транспортной безопасности, мониторинга параметров окружающей среды, паводков, радиационной опасности, интеллектуальные системы управления коммунальными сетями.



По разным оценкам, сообщил Олег Чемезов, внедрение таких решений может обеспечить дополнительный прирост экономики до 0,9 процента ВВП в год. В регионе в программе участвуют четыре муниципалитета, еще три могут подключиться при поддержке федерального министерства ЖКХ.



По мнению участников панельной дискуссии, платформой для строительства «умных городов» может стать телекоммуникационная инфраструктура операторов связи. Развитая мобильная сеть позволяет успешно внедрять в управление городом сервисы на базе «интернета вещей» и Big Data — именно на них сегодня работают многие инновационные проекты из списка Smart City в России.



Концепция построения «умного города» в Екатеринбурге была презентована в июле 2019 года на международной выставке «Иннопром», напоминает пресс-служба администрации города. Основной целью развития и внедрения ее систем является улучшение качества жизни, повышение комфорта и уровня безопасности горожан, пояснил тогда глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



Проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Его цель состоит в цифровой трансформации и автоматизации различных процессов и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры.

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