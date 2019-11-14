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Годовой рост цен на моторное топливо в РФ в октябре составил 1,6%

14 ноябрь 2019 (16:37)

УрБК, Москва, 14.11.2019. Цены на моторное топливо в РФ в октябре выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в бюллетене Банка России «Динамика потребительских цен».

«Годовой прирост цен на моторное топливо в октябре составил 1,6% (в сентябре — 1,9% — прим. ред.). В III квартале стабилизации цен на моторное топливо способствовало действие демпфирующего механизма, сглаживавшего влияние колебаний мировых цен на нефть», — говорится в бюллетене.

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