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Годовой рост цен на моторное топливо в РФ в октябре составил 1,6%
14 ноябрь 2019 (16:37)
УрБК, Москва, 14.11.2019. Цены на моторное топливо в РФ в октябре выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в бюллетене Банка России «Динамика потребительских цен».
«Годовой прирост цен на моторное топливо в октябре составил 1,6% (в сентябре — 1,9% — прим. ред.). В III квартале стабилизации цен на моторное топливо способствовало действие демпфирующего механизма, сглаживавшего влияние колебаний мировых цен на нефть», — говорится в бюллетене.
«Годовой прирост цен на моторное топливо в октябре составил 1,6% (в сентябре — 1,9% — прим. ред.). В III квартале стабилизации цен на моторное топливо способствовало действие демпфирующего механизма, сглаживавшего влияние колебаний мировых цен на нефть», — говорится в бюллетене.
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