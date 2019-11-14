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Жительница Свердловской области попыталась пересечь границу РФ по чужому загранпаспорту из-за долга в 630 тыс. рублей
14 ноябрь 2019 (16:12)
УрБК, Челябинск, 14.11.2019. Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области в пункте пропуска «Бугристое» пресечена попытка незаконного пересечения границы с использованием чужого паспорта.
Попытку пересечения границы по заграничному паспорту своей знакомой предприняла гражданка Российской Федерации. Однако подлог был выявлен при прохождении паспортного контроля. В ходе разбирательства установлено, что управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области в ноябре 2018 года вынесло в отношении гражданки постановление о временном ограничении на выезд из РФ из-за долговых обязательств в размере 630 тыс. руб.
Для преодоления ограничений на выезд за пределы России женщина обратилась с просьбой к своей знакомой о предоставлении во временное пользование загранпаспорта, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
По результатам рассмотрения уголовного дела Троицким райсудом Челябинской области гражданка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 322 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб.
Оказавшая ей пособничество знакомая оштрафована на 5 тыс. руб.
Попытку пересечения границы по заграничному паспорту своей знакомой предприняла гражданка Российской Федерации. Однако подлог был выявлен при прохождении паспортного контроля. В ходе разбирательства установлено, что управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области в ноябре 2018 года вынесло в отношении гражданки постановление о временном ограничении на выезд из РФ из-за долговых обязательств в размере 630 тыс. руб.
Для преодоления ограничений на выезд за пределы России женщина обратилась с просьбой к своей знакомой о предоставлении во временное пользование загранпаспорта, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
По результатам рассмотрения уголовного дела Троицким райсудом Челябинской области гражданка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 322 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб.
Оказавшая ей пособничество знакомая оштрафована на 5 тыс. руб.
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