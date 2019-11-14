Новости дня

Жительница Свердловской области попыталась пересечь границу РФ по чужому загранпаспорту из-за долга в 630 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 14.11.2019. Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области в пункте пропуска «Бугристое» пресечена попытка незаконного пересечения границы с использованием чужого паспорта.



Попытку пересечения границы по заграничному паспорту своей знакомой предприняла гражданка Российской Федерации. Однако подлог был выявлен при прохождении паспортного контроля. В ходе разбирательства установлено, что управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области в ноябре 2018 года вынесло в отношении гражданки постановление о временном ограничении на выезд из РФ из-за долговых обязательств в размере 630 тыс. руб.



Для преодоления ограничений на выезд за пределы России женщина обратилась с просьбой к своей знакомой о предоставлении во временное пользование загранпаспорта, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.



По результатам рассмотрения уголовного дела Троицким райсудом Челябинской области гражданка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 322 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб.



Оказавшая ей пособничество знакомая оштрафована на 5 тыс. руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:12</span><br /><strong>Жительница Свердловской области попыталась пересечь границу РФ по чужому загранпаспорту из-за долга в 630 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 14.11.2019. Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области в пункте пропуска «Бугристое» пресечена попытка незаконного пересечения границы с использованием чужого паспорта.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091329-zhitelnica-sverdlovskoy-oblasti-popytalas-peresech-granicu-rf-po-chuzhomu-zagranpasportu-iz-za-dolga-v-630-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: