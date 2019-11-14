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Повседневные расходы жителей УрФО в октябре снизились на 4 процентных пункта
14 ноябрь 2019 (15:54)
УрБК, Москва, 14.11.2019. Повседневные расходы россиян в октябре выросли на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
«Рост расходов россиян в октябре — вполне традиционное явление, хотя в этом году он и оказался более скромным. Чаще всего осенний период повышения трат связан с подготовкой к зиме, а она в этом году не спешит», — рассказал президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.
Рост расходов наблюдается почти во всех регионах страны, за исключением Уральского ФО.
«В этом округе месячное падение составило 4 процентных пункта (п.п.). Жители центра страны увеличили свои расходы на 10 п.п., а именно этот округ, как самый значимый, оказывает давление на индекс. Наибольший рост отмечается на Дальнем Востоке (21 п.п.) и в Северном ФО (11 п.п.), что и послужило драйвером увеличения совокупных расходов россиян. Кроме того, рост расходов в разрезе месяца был зафиксирован в Северо-Западном и Приволжском ФО (по 5 п.п.), а также в Южном и Северо-Кавказском ФО (1 п.п.). Низкий рост в этих регионах вызван эффектом высокой базы: осенний период роста расходов начался еще в сентябре, и в октябре мы увидели более скромный рост. Это же является и причиной снижения расходов в Уральском ФО», — отмечается в исследовании.
«Рост расходов россиян в октябре — вполне традиционное явление, хотя в этом году он и оказался более скромным. Чаще всего осенний период повышения трат связан с подготовкой к зиме, а она в этом году не спешит», — рассказал президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.
Рост расходов наблюдается почти во всех регионах страны, за исключением Уральского ФО.
«В этом округе месячное падение составило 4 процентных пункта (п.п.). Жители центра страны увеличили свои расходы на 10 п.п., а именно этот округ, как самый значимый, оказывает давление на индекс. Наибольший рост отмечается на Дальнем Востоке (21 п.п.) и в Северном ФО (11 п.п.), что и послужило драйвером увеличения совокупных расходов россиян. Кроме того, рост расходов в разрезе месяца был зафиксирован в Северо-Западном и Приволжском ФО (по 5 п.п.), а также в Южном и Северо-Кавказском ФО (1 п.п.). Низкий рост в этих регионах вызван эффектом высокой базы: осенний период роста расходов начался еще в сентябре, и в октябре мы увидели более скромный рост. Это же является и причиной снижения расходов в Уральском ФО», — отмечается в исследовании.
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