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ММК стал лауреатом конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России»

УрБК, Магнитогорск, 14.11.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России» за реализацию проекта по строительству новой аглофабрики № 5. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Церемония награждения лауреатов конкурса прошла в Москве в рамках официального приема по случаю открытия ведущей специализированной промышленной выставки «Металл-Экспо'2019». Лауреатам вручили почетные дипломы и символические трофеи, выполненные в виде скульптуры металлурга.



Как отмечают представители ММК, самая современная в России аглофабрика № 5 Магнитки вошла в строй в июле 2019 года. В церемонии ее запуска принимал участие президент РФ Владимир Путин. Максимальная производительность аглофабрики — 5,5 млн т высококачественного агломерата в год. Аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами.



«Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела», — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



Запуск новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. В результате этого выбросы пыли сократились в два раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы — в четыре раза (на 3,5 тыс. т в год), бензапирена — в 16 раз. Помимо этого, сократились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 т в год; уменьшились технологические отходы аглоцеха для размещения в шламохранилище № 2 на 13,75 тыс. т в год.



Конкурс «Главное событие года в металлургии России» учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки «Металл-Экспо» с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно он отмечает важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от 100 млн евро. Магнитогорский металлургический комбинат до этого трижды становился лауреатом конкурса. В 2011 и 2012 годах он был отмечен за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки (стан 2000) в ЛПЦ № 11, в 2017 году ММК получил награду за пуск агрегата непрерывного горячего цинкования № 3.

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