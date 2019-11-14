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Работающие россияне чаще занимают деньги в банке, нежели у родственников

УрБК, Москва, 14.11.2019. Согласно данным исследования портала по поиску работы Superjob, работающие россияне чаще берут деньги в долг в банке (20%), чем у родственников (13%) или друзей (7%).



Как сообщает агентство «Прайм», более половины опрошенных респондентов (55%) отметили, что вообще не занимают деньги. При этом почти 2% россиян не склонны одалживать деньги у коллег, у работодателя — 1%.



Выбирая между долгом перед родственниками и друзьями, и женщины (15% против 6%), и мужчины (12% против 7%) с большей вероятностью одолжили бы нужную сумму у родных. Наименее склонны брать деньги в банке россияне моложе 24 лет (2%).



Кроме того, более трети респондентов (39%) ответили, что никому не одалживают деньги. Хотя каждый десятый опрошенный (10%) признался, что чаще других дает деньги в долг коллегам.



По четверти респондентов дают деньги в долг друзьям (23%) и родственникам (24%).



Наибольшую сумму (17,6 тыс. руб.) работающие россияне готовы дать взаймы родственникам, хотя каждый десятый (10%) принципиально не одалживает деньги родным. При этом друзья респондентов могут рассчитывать на менее скромную сумму (11,8 тыс. руб.), им не стоит ждать материальной помощи от 15% респондентов. Коллеги в среднем могут получить взаймы 5 тыс. руб., но каждый пятый респондент (21%) не даст деньги в долг.



Отметим, что исследование проводилось в конце октября этого года в 375 населенных пунктах всех округов РФ среди 2,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

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