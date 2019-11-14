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Объем предложения на вторичном рынке жилья малых свердловских городов сократился на 5,6%

Объем предложения на вторичном рынке жилья в малых городах Свердловской области (за пределами Екатеринбурга) с августа 2019 года сократился на 5,6% и составил около 1 тыс. 900 квартир. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел» со ссылкой на базу данных Уральской палаты недвижимости.



Наибольшее количество объектов предлагается к продаже в городах Березовский (14%), Верхняя Пышма (13%), Ревда (9%), Первоуральск (8%), Среднеуральск (7%) и Арамиль (6%).



Отметим, что с октября 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилья Свердловской области выросла на 2,3% и составила 40 тыс. 730 руб. за кв. метр.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:09</span><br /><strong>Объем предложения на вторичном рынке жилья малых свердловских городов сократился на 5,6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Объем предложения на вторичном рынке жилья в малых городах Свердловской области (за пределами Екатеринбурга) с августа 2019 года сократился на 5,6% и составил около 1 тыс. 900 квартир. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел» со ссылкой на базу данных Уральской палаты недвижимости.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091324-obem-predlozheniya-na-vtorichnom-rynke-zhilya-malyh-sverdlovskih-gorodov-sokratilsya-na-56.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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