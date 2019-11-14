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Объем предложения на вторичном рынке жилья малых свердловских городов сократился на 5,6%
14 ноябрь 2019 (15:09)
Объем предложения на вторичном рынке жилья в малых городах Свердловской области (за пределами Екатеринбурга) с августа 2019 года сократился на 5,6% и составил около 1 тыс. 900 квартир. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел» со ссылкой на базу данных Уральской палаты недвижимости.
Наибольшее количество объектов предлагается к продаже в городах Березовский (14%), Верхняя Пышма (13%), Ревда (9%), Первоуральск (8%), Среднеуральск (7%) и Арамиль (6%).
Отметим, что с октября 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилья Свердловской области выросла на 2,3% и составила 40 тыс. 730 руб. за кв. метр.
Наибольшее количество объектов предлагается к продаже в городах Березовский (14%), Верхняя Пышма (13%), Ревда (9%), Первоуральск (8%), Среднеуральск (7%) и Арамиль (6%).
Отметим, что с октября 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилья Свердловской области выросла на 2,3% и составила 40 тыс. 730 руб. за кв. метр.
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