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На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за снега
14 ноябрь 2019 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. На Среднем Урале на 15 ноября объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
В регионе ожидается снег, местами сильный, на севере и в горах очень сильный, снежные заносы. В МЧС рекомендуют жителям в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, водителям — соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении маневров на дороге.
«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Пешеходам в условиях снегопада необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений», — говорится в сообщении.
В регионе ожидается снег, местами сильный, на севере и в горах очень сильный, снежные заносы. В МЧС рекомендуют жителям в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, водителям — соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении маневров на дороге.
«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Пешеходам в условиях снегопада необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений», — говорится в сообщении.
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