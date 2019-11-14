Новости дня

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за снега

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. На Среднем Урале на 15 ноября объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.



В регионе ожидается снег, местами сильный, на севере и в горах очень сильный, снежные заносы. В МЧС рекомендуют жителям в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, водителям — соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении маневров на дороге.



«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Пешеходам в условиях снегопада необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:35</span><br /><strong>На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за снега</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. На Среднем Урале на 15 ноября объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091322-na-srednem-urale-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-snega.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: